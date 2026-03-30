Svetsare och grovplåtslagare
Scandinavian WeldTech (SWT) är en av Nordens ledande leverantörer av stål- och samverkanskonstruktioner till flervåningshus. Med våra rötter i stålindustrin i Bergslagen har vi lång erfarenhet i branschen och vi har varit med och utvecklat flera av de moderna byggtekniker som används idag. Vi är kända för hög kvalitet, god kundservice och ett brett utbud av lösningar i våra marknader Sverige, Norge och Danmark. I Sverige och Tyskland ligger våra två helägda verkstäder. Våra byggprodukter hittar du dels lokalt i Borlänge inuti bland annat IKEA, Kupolen och det nya polishuset, liksom i skyskrapor i Malmö och stora kontorskomplex i Köpenhamn.
Vi söker nu en Svetsare och grovplåtslagare till vår verkstad i Borlänge.
Du kommer här att få tillverka bärande stålkonstruktioner som balkar och pelare, och du kommer ingå i ett arbetslag av duktiga svetsare med lång erfarenhet.
Arbetet innefattar ritningsläsning och består i huvudsak av svetsning med metod 136 kälsvets. Det är meriterande om du även behärskar svets av stumfog och gasskärning. Även operation av maskiner för skärning, klippning, kallformning, borrning och svetsning kommer att ingå i viss mån.
Vi följer standarden 1090-2 och jobbar normalt sett i utförandeklass (EXC) 2 och 3, med svetsklass=C,B.
Vi söker dig som är nyfiken och initiativtagande, arbetsvillig, pålitlig och som kan jobba både självständigt och i grupp.
Arbetstider är dagtid:
Mån-Tor: 7-16 / Fredag: 7-13:30
Lön: Enligt överenskommelse
Vi har kollektivavtal med IF Metall.
Krav
Erfarenhet från MIG/MAG svetsning och ritningsläsning.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Kontakt
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev till recruiting@swt.eu
. Ansökningar kommer att behandlas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: recruiting@swt.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Weldtech AB
(org.nr 556618-9428)
Mästargatan 14 (visa karta
)
781 29 BORLÄNGE Arbetsplats
Scandinavian WeldTech AB Jobbnummer
9828684