Svetsare & Montör
Jovi Konsult AB / Svetsarjobb / Göteborg Visa alla svetsarjobb i Göteborg
2026-06-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är en händig verkstadsarbetare och har erfarenhet av svetsning och montering.Bakgrund
Utföra svetsarbeten enligt givna instruktioner och ritningar, med fokus på noggrannhet och kvalitet.
Montera komponenter och detaljer i olika material och konstruktioner enligt specifikationer.
Felsöka och åtgärda tekniska problem i verkstadsarbetet samt bidra till förbättring av arbetsflöden.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa en effektiv produktion och hög produktkvalitet.
Bidra till en säker och välorganiserad arbetsmiljö där ordning och reda är självklart.Om företaget
Hos oss trivs yrkesskickliga verkstadsarbetare som vill arbeta långsiktigt och utvecklas. Vi erbjuder en stabil anställning med möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar. Du arbetar tillsammans med ett erfaret och stöttande team där samarbete och trivsel står i centrum.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892151-2047935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9959151