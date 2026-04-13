Svetsare / Montör
2026-04-13
Vi söker nu en svetsare/montör till Arcos Hydraulik!Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Arcos Hydraulik är ett väletablerat företag med spetskompetens inom hydraulik. Företaget erbjuder kundanpassade lösningar och högkvalitativa komponenter till industrikunder inom flera olika branscher.
Hos Arcos Hydraulik blir du en del av ett engagerat och kunnigt team där samarbete, utveckling och långsiktighet står i centrum. Företaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och satsar kontinuerligt på ny teknik och kompetensutveckling.Om tjänsten
Som svetsare/montör hos Arcos Hydraulik arbetar du i produktionsavdelningen, där du utför montering och svetsning av hydrauliska komponenter enligt ritningar och specifikationer. Arbetet omfattar både nymontering och renovering av produkter.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Montera hydraulcylindrar
Svetsa gavlar, fästen och andra konstruktionselement enligt ritning
Kontrollera kvalitet på svetsar, montage och hydrauliska system
Utföra renovering av kunders produkter och nymontering
Följa företagets säkerhetsrutiner vid arbete med trycksatta system
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av svetsning och montage inom industri. Vidare ser vi att du har:Kvalifikationer
Svetsmetoder: TIG och MAG
Certifikat och standarder: Svetscertifikat är meriterande, särskilt EN ISO 9606-1. Kunskap om EN 14732 för TIG-svetsning är önskvärt
Hydrauliska system: Erfarenhet är meriterande men ej obligatoriskt
Ritningar och tekniska scheman: Ska kunna läsa och förstå ritningar och scheman
Arbetslivserfarenhet: Minst ett par års erfarenhet inom svetsning och montage av mekaniska komponenter
Språk: Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Arcos Hydraulik med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Bruksvägen 8 (visa karta
)
574 93 VETLANDA Arbetsplats
Arcos Hydraulik Jobbnummer
9849427