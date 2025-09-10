Svetsare/Montör
Andersson & Ågren Smides- & Mekanisk Verkstad Ef / Svetsarjobb / Sundsvall Visa alla svetsarjobb i Sundsvall
2025-09-10
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andersson & Ågren Smides- & Mekanisk Verkstad Ef i Sundsvall
Vi söker svetsare till vår anläggning i Sundsvall.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära svetsning i MIG/MAG, MMA och montage av våra produkter. Du kommer att bli stationerad på vår anläggning i Sundsvall men resor/övernattningar förekommer, vi ser därför att du som söker är flexibel.
Har du licens är detta meriterande.
Karv:
• Erfarenhet av MIG/MAG, MMA
• Ritningsläsning
• Körkort B
Start: Efter överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-10Profil
Som person vill vi att du är målinriktad, positiv ansvarstagande, flexibel, ordningsam och har en god samarbetsförmåga.
Vill du veta mer:
Har du frågor eller funderingar om tjänsten är du välkommen att kontakta ossinfo@andersson-agren.se
060-563515 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@andersson-agren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andersson & Ågren Smides- & Mekanisk Verkstad Ef
(org.nr 556892-8559)
Tvåspannsvägen 3 (visa karta
)
857 52 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Andersson & Ågren Smides & Mekanisk Verkstad Eft Kontakt
Faruk Nuhic faruk.nuhic@andersson-agren.se 0706005980 Jobbnummer
9502311