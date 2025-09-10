Svetsare/Montör

Andersson & Ågren Smides- & Mekanisk Verkstad Ef / Svetsarjobb / Sundsvall
2025-09-10


Vi söker svetsare till vår anläggning i Sundsvall.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära svetsning i MIG/MAG, MMA och montage av våra produkter. Du kommer att bli stationerad på vår anläggning i Sundsvall men resor/övernattningar förekommer, vi ser därför att du som söker är flexibel.
Har du licens är detta meriterande.

Karv:
• Erfarenhet av MIG/MAG, MMA
• Ritningsläsning
• Körkort B

Start: Efter överenskommelse.

Publiceringsdatum
2025-09-10

Profil
Som person vill vi att du är målinriktad, positiv ansvarstagande, flexibel, ordningsam och har en god samarbetsförmåga.

Vill du veta mer:
Har du frågor eller funderingar om tjänsten är du välkommen att kontakta oss
info@andersson-agren.se
060-563515

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@andersson-agren.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andersson & Ågren Smides- & Mekanisk Verkstad Ef (org.nr 556892-8559)
Tvåspannsvägen 3 (visa karta)
857 52  SUNDSVALL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Andersson & Ågren Smides & Mekanisk Verkstad Eft

Kontakt
Faruk Nuhic
faruk.nuhic@andersson-agren.se
0706005980

Jobbnummer
9502311

