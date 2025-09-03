Svetsare MIG / MAG - Hyr-rekrytering
Qualified Nordic AB / Svetsarjobb / Jönköping Visa alla svetsarjobb i Jönköping
2025-09-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qualified Nordic AB i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Vetlanda
, Tibro
eller i hela Sverige
Qualified är verksamma inom Personaluthyrning, Rekrytering, Inhouse Services och Entreprenad. Våra tjänster omfattar uthyrning och rekrytering av tjänstemän och yrkesarbetare.
Vi levererar förstklassiga tjänster till våra uppdragsgivare.
Qualified är medlemmar i branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv samt har kollektivavtal med Unionen/Akademikerförbundet och LO.
Vi söker dig som:
Har svetsutbildning
Erfarenhet från MIG / MAG.
Mätkunskaper.
Ritningsläsning.
Tjänsten är dagtid.Dina personliga egenskaper
Som person är du pålitlig och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Du är noggrann och engagerad i dina uppgifter
samtidigt som du trivs i en social miljö.
För att du ska trivas i verksamheten skall du ha en positiv inställning och ett glatt humör.
Du kommer att arbeta som svetsare inom metallindustrin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: ansokan@qualified.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualified Nordic AB
(org.nr 556820-4803), http://www.qualified.se
Kompanigatan 1 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qualified Nordic AB Jobbnummer
9490327