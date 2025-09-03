Svetsare MIG / MAG - Hyr-rekrytering

Qualified Nordic AB / Svetsarjobb / Jönköping
2025-09-03


Qualified är verksamma inom Personaluthyrning, Rekrytering, Inhouse Services och Entreprenad. Våra tjänster omfattar uthyrning och rekrytering av tjänstemän och yrkesarbetare.
Vi levererar förstklassiga tjänster till våra uppdragsgivare.
Qualified är medlemmar i branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv samt har kollektivavtal med Unionen/Akademikerförbundet och LO.

Publiceringsdatum
2025-09-03

Bakgrund
Vi söker dig som:
Har svetsutbildning
Erfarenhet från MIG / MAG.
Mätkunskaper.
Ritningsläsning.
Tjänsten är dagtid.

Dina personliga egenskaper
Som person är du pålitlig och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Du är noggrann och engagerad i dina uppgifter
samtidigt som du trivs i en social miljö.
För att du ska trivas i verksamheten skall du ha en positiv inställning och ett glatt humör.
Du kommer att arbeta som svetsare inom metallindustrin.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: ansokan@qualified.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qualified Nordic AB (org.nr 556820-4803), http://www.qualified.se
Kompanigatan 1 (visa karta)
553 05  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Qualified Nordic AB

Jobbnummer
9490327

