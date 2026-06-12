Svetsare med resemontörskompetens
MK Manning AB / Svetsarjobb / Uddevalla Visa alla svetsarjobb i Uddevalla
2026-06-12
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Vi bidrar till att företag inom logistik och industri får en smidigare verksamhet genom att hitta smartare sätt att arbeta och förbättra sina flöden. Vårt team består av specialister som säkerställer kvalitet och ansvar i varje del av uppdraget – från start till mål. MK Manning bistår med personaluthyrning, tar helhetsansvar för specifika uppdrag, matchar rätt kompetens vid rekrytering samt erbjuder rådgivning anpassad för branschens behov.
Det här får du som medarbetare hos oss
• Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att pröva nya saker, inspireras av dina kollegor och känna glädje i ditt arbete.
• Hos oss handlar det om att respektera varandra och bidra till en positiv atmosfär där alla bidrar till teamets framgång.
• Du får chans att utvecklas både yrkesmässigt och personligt, tack vare varierade uppdrag och uppgifter hos våra olika kunder.
• Vi satsar på tydligt och närvarande ledarskap, vilket innebär att din chef regelbundet finns tillgänglig för stöd och dialog, ibland så ofta som dagligen.
• Att ge och få uppskattning, samarbeta och växa tillsammans är centralt i vår kultur.
Svetsare med resemontörskompetens sökes till spännande industriprojekt
MK Manning söker nu erfarna svetsare som även har kompetens inom montage för arbete på varierande industriprojekt runt om i Sverige. Vi söker dig som trivs i en flexibel roll där du får kombinera kvalificerad svetsning med montagearbete ute hos kund.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i tekniskt utmanande projekt tillsammans med kompetenta kollegor, där kvalitet, säkerhet och yrkesstolthet står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
Utföra kvalificerade svetsarbeten inom MIG/MAG, TIG och MMA.
Arbeta efter ritningar, isometrier och tekniska underlag.
Utföra mekaniskt montage, installation och driftsättning av utrustning.
Montera, justera och anpassa konstruktioner ute på plats hos kund.
Arbeta med svart stål, rostfritt stål och aluminium.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav.
Delta i projekt runt om i Sverige där resor och övernattningar förekommer.
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av svetsning inom industri- eller verkstadsmiljö.
Erfarenhet av montagearbete och industriprojekt.
God vana att läsa och förstå ritningar.
Kunskap om olika material och svetsmetoder.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete.
God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
B-körkort.
Möjlighet och vilja att arbeta på resande fot.
Svetslicenser
Vi ser gärna att du innehar en eller flera av följande giltiga svetslicenser:
141 (TIG)
135 (MAG massivtråd)
136 (MAG rörtråd)
111 (MMA/Pinne)
121 (SAW/Pulversvetsning)
Har du flera licenser är det meriterande.
Vi erbjuder
Långsiktiga och varierande uppdrag inom svensk industri.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
Traktamente och reseersättning vid arbete på annan ort.
Möjlighet till vidareutbildning och förnyelse av svetslicenser.
Ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning.
Trygga anställningsvillkor och en seriös arbetsgivare.Så ansöker du
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan till MK Manning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se/
451 30 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsområdeschef
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se +46760224141 Jobbnummer
9960775