Svetsare med intresse för tunga fordon?
Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en erfaren svetsare med passion för stora fordon till en av våra kunder i Skurup. Här blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och yrkesstolthet genomsyrar det dagliga arbetet.
I rollen arbetar du med svetsning och anpassning av konstruktioner till tunga fordon, där precision och hantverksskicklighet är avgörande.
I ditt arbete kommer du bland annat att arbeta med:
• Svetsning av chassin, ramkonstruktioner och komponenter till tunga fordon
• Arbete med flera svetsmetoder, såsom MIG/MAG, TIG, rörtråd och pinnsvets
• Svetsning i olika material, främst rostfritt och svartmaterial
• Reparation, förstärkning och kundanpassning av fordon
• Läsa och tolka ritningar samt arbeta efter instruktioner
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start enligt överenskommelse.Om företaget
Företaget specialiserar sig på lastbilspåbyggnationer och utvecklar skräddarsydda, kundanpassade lösningar utifrån varje verksamhets specifika behov och önskemål.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för fordon och som är ambitiös, positiv och nyfiken på metallers egenskaper. Du har utbildning inom området eller tidigare praktisk erfarenhet av svetsning.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av svetsning, gärna från arbete med tunga fordon eller inom industrin
• Goda kunskaper i/eller MIG/MAG, TIG, rörtråd och MMA/pinnsvetsning
• Förmåga att läsa och arbeta efter ritningar samt teknisk dokumentation
• Grundläggande verkstadsvana, exempelvis borrning och montering
• Erfarenhet av montagearbete
Du samarbetar väl med andra, bidrar med en positiv inställning och har ett starkt fokus på kvalitet i det arbete du lämnar ifrån dig. Har du dessutom kunskaper inom hydraulik och el är det mycket meriterande.
Körkort B är ett krav.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com Jobbnummer
