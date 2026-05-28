Svetsare med erfarenhet av aluminium
2026-05-28
Vi söker nu en erfaren aluminiumsvetsare för långsiktigt uppdrag hos kund vår i Ystad. I rollen kommer du arbeta med svetsning och bearbetning av aluminiumkonstruktioner i en modern verkstadsmiljö. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Arbetet passar dig som har erfarenhet av svetsning och trivs i en praktisk och varierande roll med högt kvalitetstänk.
Exempel på arbetsuppgifter
Svetsning och bearbetning av material
Montering och enklare verkstadsarbete
Ritningsläsning och arbete efter instruktioner
Kvalitetskontroll av utfört arbete
Vi söker dig som
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av aluminiumsvetsning och god vana av arbete i verkstadsmiljö. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Vidare trivs du med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsning i aluminium
God ritningsläsningsförmåga
Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet från verkstad eller industrimiljö
Meriterande
Svetscertifikat
Truckkort eller traverskort
B-körkort
Ansökan och urval
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7813440-2023293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
YSTAD
