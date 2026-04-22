Svetsare MAG+TIG (rostfritt & kolstål)
Vi söker svetsare (MAG & TIG) - Rostfritt & Kolstål
Är du en erfaren svetsare som behärskar både MAG- och TIG-svetsning? Då vill vi komma i kontakt med dig!
Vi på Today Consulting söker duktiga svetsare till uppdrag hos kund i Falkenberg. Arbetet innefattar svetsning i både rostfritt material och svart kolstål, med varierande arbetsuppgifter beroende på uppdrag.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Svetsning med MAG och TIG
Arbete i rostfritt stål samt svart kolstål
Ritningsläsning och kvalitetskontroller
Samarbete i team samt självständigt arbete
Vi söker dig som:
Har kunskaper av MAG- och TIG-svetsning
Kan arbeta i både rostfritt och kolstål
Har god ritningsförståelse
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Innehar svetslicenser
Vi erbjuder:
Trygg anställning via oss som bemanningsföretag
Varierande uppdrag hos etablerade kunder
Möjlighet till utveckling och långsiktiga uppdrag
Konkurrenskraftiga villkor
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7446139-1960897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
311 32 FALKENBERG
