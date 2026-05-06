Svetsare | Lernia | Västerås

Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Västerås
2026-05-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du arbeta i en strukturerad miljö med tydliga rutiner, högt tempo och ett starkt team?
Som svetsare hos vår kund i Västerås blir du en viktig del av produktionen där noggrannhet, tekniskt kunnande och samarbete värderas högt. Rollen innebär arbete med olika svetsmetoder och att säkerställa att produkter uppfyller givna ritningar och kvalitetskrav.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Vi söker nu svetsare för uppdrag via Lernia i Västerås. Tjänsten passar dig som vill arbeta praktiskt i en produktionsmiljö och bidra till en effektiv tillverkningsprocess. Du kommer ingå i ett team där ni tillsammans ansvarar för att produkterna tillverkas med rätt kvalitet och leveranssäkerhet.
Arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Läsa och tolka ritningar, scheman och detaljerade ritningar för att bestämma lämplig svetsprocess
Utföra svetsoperationer med olika svetsningstekniker som MIG, TIG och bågsvetsning
Inspektera och testa svetsade fogar för att säkerställa kvalitet och specifikationer
Samarbeta med teamet för att slutföra projekt i tid och med högsta standard
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och trivs i en praktisk roll. Du arbetar bra i team samtidigt som du kan ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. En positiv inställning och vilja att bidra till förbättringar i produktionen är meriterande.
Formella krav
Erfarenhet av svetsarbete (MIG/MAG och TIG)
Giltiga svetscertifikat för 136 och 138 meriterande
Truck- och traverskort
Mobila arbetsplattformar
Ritningsläsning
Grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
Som konsult hos oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia erbjuds du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Under din anställning får du stöd av en personlig konsultchef som följer upp ditt uppdrag, stöttar dig i vardagen och hjälper dig att utvecklas i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med verksamhet över hela landet. Genom vårt breda nätverk förmedlar vi jobb hos attraktiva arbetsgivare och skapar möjligheter för dig att utvecklas - både på kort och lång sikt.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.vasteras@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7687263-1984378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Glödgargränd 5 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9894846