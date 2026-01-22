Svetsare, Industritekniska programmet, Bessemerskolan
2026-01-22
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
På Sandvikens gymnasieskola gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Bessemerskolan har ca 1000 elever fördelade på 12 program. Skolan är ett riksidrottsgymnasium inom orientering och två nationellt godkända idrottsutbildningar inom innebandy och bandy. Våra utbildningar är samlade i fina och ändamålsenliga lokaler och det finns ett stort och modernt skolbibliotek. Du har nära till bussar och promenadavstånd till centrum. Vi söker dig som vill arbeta på en skola som är mitt i ett spännande utvecklingsarbete, där undervisningen är i fokus.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på industritekniska programmet utbildar du framtidens svetsare och underhållsmekaniker. Du planerar och genomför undervisning med fokus på både teori och praktik, och skapar en trygg och inspirerande lärmiljö.
Du bidrar genom att:
* Utveckla elevernas yrkeskunskaper inom svets och underhåll
* Planera och följa upp undervisning utifrån styrdokument och programkrav
* Bygga goda relationer med elever och samarbeta med kollegor i programlaget
* Hålla dig uppdaterad om branschens utveckling och integrera detta i undervisningen
* Stärka samarbetet med lokala företag för arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i ett öppet och stödjande arbetsklimat
* Utveckla undervisningen tillsammans med fokus på kvalitet och elevens lärande
* Skapa en arbetsmiljö där vi uppmuntrar initiativ och nytänkandeKvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs att du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Din yrkeserfarenhet är en viktig grund och vi söker dig som vill använda den för att lära ut och förbereda ungdomar för deras framtida yrkesliv.
Rollen innebär att planera och organisera arbetet på ett strukturerat sätt, med ansvar för lektioner och elevernas utveckling. Eftersom både skolan och svetsbranschen ständigt förändras är det en fördel att vara nyfiken på nya idéer och arbetssätt samt vilja bidra aktivt när förändringar sker.
För uppdraget krävs:
* Yrkeslärarexamen eller vilja att läsa in den under anställningen
* Svetsutbildning
* Flerårig erfarenhet från svetsbranschen
Meriterande: IWS-utbildning
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din erfarenhet.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Intervjuer sker fortlöpande under annonstiden.
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
