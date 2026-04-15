Svetsare i Lidköping sökes!

Uniflex AB / Svetsarjobb / Lidköping
2026-04-15


Publiceringsdatum
2026-04-15

Om tjänsten
Vi på Uniflex söker nu erfarna svetsare för att stärka vårt team inför kommande uppdrag i Lidköping med omnejd. Har du erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin och en stark vilja att leverera högkvalitativa resultat? Då kan detta vara tjänsten för dig!
I rollen som svetsare kommer du att arbeta hos någon av våra kunder inom industrin, där arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag och kundens behov. Arbetsprov ute hos kund kan förkomma innan anställning.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak:

Utföra svetsarbete (MIG, MAG och/eller TIG)

Tillverka och montera olika metallkonstruktioner enligt ritningar

Reparation, underhåll samt kvalitetskontroll av material

Använda olika typer av borr-, fräs- och monteringsutrustning

Utföra rutinmässig rengöring och underhåll av utrustning

Vem är du?
Som svetsare ser vi gärna att du har erfarenhet av MIG, MAG och/eller TIG-svetsning. Tidigare arbete inom tillverkningsindustrin är meriterande. Många av våra kunder ser gärna att du har god vana av att läsa och förstå ritningar.
Som person är du social, arbetsam, punktlig och noggrann. Du trivs med att arbeta i team men har också förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Kvalifikationer för tjänsten:

Erfarenhet av arbete som industripersonal

Erfarenhet av svetsning (MIG, MAG och/eller TIG)

Förmåga att läsa och förstå ritningar

Meriterande:

B-körkort

Erfarenhet av metallarbete

Erfarenhet av borr-, fräs- och monteringsutrustning

Utbildning som industripersonal, svetsare eller liknande

Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Eventuella namngivna referenser bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

Kollektivavtal

Tjänstepension

Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner

Försäkringar

Marknadsmässig lön

Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7572826-1948464".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 13 (visa karta)
541 32  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Nicole Schelin
nicole.schelin@uniflex.se

Jobbnummer
9856431

