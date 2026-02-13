Svetsare för omväxlande jobb!
Vi söker nu efter en erfaren svetsare som trivs i en omväxlande arbetsmiljö till ett väletablerat företag i Bromölla kommun.
För tjänsten söker vi främst dig med goda svetskunskaper i TIG i rostfria rör - men som även har kunskaper i MIG/MAG.
I tjänsten är du involverad i att montera och bygga maskiner som ofta är kundspecifika, vilket gör arbetsuppgifterna omväxlande och ständigt intressanta.
Svetsning sker huvudsakligen i rörsvetsning i rostfritt material.
Svetsmetod är främst i TIG och MIG/MAG, med materialtjocklek mellan 2-40 mm.
Svetsning och montage efter ritning. Du kommer att arbeta både självständigt och i mindre arbetslag.
Noggrannhet och känslan för kvalitet är A och O.
Arbetet är förlagt på dagtid, med start enligt överenskommelse.
Med möjlighet till anställning direkt hos kund. Profil
Vi tror att du som söker är en erfaren svetsare som söker efter en ny utmaning på ett trevligt företag.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter och tycker om att arbeta med maskiner.
Som person är du idérik, kvalitetsmedveten och pålitlig.
Du månar om och bidrar till ett gott arbetsklimat.
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Har vana av montering.
• Har goda svetskunskaper i TIG samt i MIG/MAG.
• Kunskap av ritnigsläsning.
• Du är en person som trivs att arbeta självständigt som i grupp.
Meriterande anses vara om du har giltiga svetsarprövningsintyg.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
