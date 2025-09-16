Svetsare för kommande uppdrag runt Borås
Uniflex AB / Svetsarjobb / Borås Visa alla svetsarjobb i Borås
2025-09-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker framtida svetsare - anmäl ditt intresse redan idag!
Har du erfarenhet av svetsning och söker nya utmaningar inom industrin? Vi letar efter engagerade och skickliga svetsare för kommande uppdrag och framtida rekryteringar. Skicka in din intresseanmälan idag och bli en del av vårt nätverk!Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som svetsare hos oss kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom svetsning och metallbearbetning beroende på uppdrag. Du kan komma att arbeta inom exempelvis tillverkning, bygg, underhåll eller montage - både i verkstadsmiljö och ute på fält.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Svetsning enligt ritning (MIG, MAG, TIG, MMA)
Förberedelse av material
Kontroll av svetsfogar och kvalitet
Montering och sammanfogning av komponenter
Underhåll och service av svetsutrustning
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av svetsning, gärna inom flera metoder
Giltigt svetscertifikat (meriterande)
Förmåga att läsa och tolka ritningar
Noggrannhet och säkerhetstänk
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Truck- eller traverskort
Erfarenhet av montage eller mekanik
Erfarenhet av rostfritt, aluminium eller speciallegeringar
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67706". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512093