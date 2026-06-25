Svetsare för containerinredning
Auxante AB / Svetsarjobb / Haninge Visa alla svetsarjobb i Haninge
2026-06-25
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Haninge
, Tranås
, Linköping
, Mullsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som svetsare hos vår kund får du en varierad roll där du kombinerar svetsning med arbete i produktion och depå. Du arbetar med svetsning i MIG/MAG och är delaktig i både tillverkning och anpassning av produkter i verkstadsmiljö. Utöver svetsning hjälper du till i den dagliga produktionen med exempelvis montering, materialhantering och praktiska arbetsmoment kopplade till verksamheten. I rollen ingår även arbete i depån där uppgifter som lastning, lossning och enklare logistik förekommer. Fördelningen mellan svetsning och övrigt arbete varierar beroende på behov. I genomsnitt är rollen cirka 50 procent svets, men under vissa perioder kan den vara upp till 100 procent.Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd och trivs i en roll där du får arbeta brett och varierat. Du har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning, men det är inget krav att du har arbetat som svetsare tidigare i en yrkesroll. Du kan lika gärna ha svetsat på hobbynivå och ha en stark vilja att utvecklas vidare inom området. Det viktigaste är din inställning, din vilja att lära dig och att du tar ansvar för ditt arbete. Du är flexibel och bekväm med att växla mellan olika arbetsuppgifter inom produktion och verkstad, och du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Svetscertifikat är inte ett krav.Om företagetOm företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), https://www.auxante.se/
Hallvägen 8 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
Auxante Kontakt
Linus Lööw Spadaro linusloowspadaro@auxante.se +46 76 006 07 24 Jobbnummer
9979034