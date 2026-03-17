Svetsare/Båtbyggare
Arronet Teknik AB / Svetsarjobb / Östhammar
2026-03-17
Arronet Teknik AB utvecklar, konstruerar och tillverkar aluminiumbåtar till privatpersoner, myndigheter och företag. Personalen består av ett bra gäng på ca 55 personer som sätter kvalitet och arbetsglädje i första rummet.
Efterfrågan på våra båtar är hög.
Vi söker nya medarbetare till vår svetsavdelning. Arbetet består av att sätta samman båtar och svetsning i aluminium. Du har tidigare erfarenhet av både mig och tig svetsning. Kravet är erfarenhet inom svetsande tillverkningsindustri och eller dokumenterad svets utbildning. Du som söker ska ha lätt för att samarbeta, vara noggrann och kunna ta ansvar för ditt arbete.
För dig som eventuellt flyttar hit för att få arbete så finns nu möjlighet till bostad genom oss.
Arronet teknik AB är beläget i vackra Öregrund i Norra Roslagen. Våra lokaler är nybyggda och fräscha, belägna vid kanten av havet. Våra produkter består av marknadsledande aluminiumbåtar i segmentet som tillverkas i sin helhet i Öregrund och levereras i och utanför Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: info@arronet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arronet Teknik AB
(org.nr 556446-1837)
Varvsvägen 2
)
742 43 ÖREGRUND
