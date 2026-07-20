Svetsare
Ibishi, Eron / Svetsarjobb / Göteborg Visa alla svetsarjobb i Göteborg
2026-07-20
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Om tjänsten
Skillpartner Sweden söker nu erfarna svetsare för framtida uppdrag och anställningar hos kommande kunder. Tjänsten passar personer som vill utvecklas inom industrin och arbeta i varierande produktionsmiljöer där kvalitet och noggrannhet är viktigt.
Arbetsuppgifter
Som svetsare kommer arbetet bestå av olika metoder, som MIG, MIG, TIG, manuell svetsning och robotsvetsning av olika detaljer och komponenter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kund och projekt.
Kvalifikationer
Skillpartner Sweden söker personer som är ansvarstagande, noggranna och kvalitetsmedvetna. Det är viktigt att kunna följa instruktioner, arbeta strukturerat och trivas i en praktisk arbetsmiljö. Eget driv, engagemang och tekniskt intresse är också viktiga egenskaper för tjänsten.
Krav och meriter
Junior eller Senior av automatiserad eller robotiserad svetsning
Junior eller Senior av manuell svetsning inom MIG/MAG/TIG
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Helst B-körkort och tillgång till bil
Övrigt
Placering: Varierande orter beroende på kund och uppdrag
Arbetstid: Heltid / deltid beroende på kund,
Start: Enligt överenskommelse
Varför arbeta med oss? Att välja rätt arbetsgivare är ett viktigt beslut. Som ett rekryterings- och bemanningsföretag inom industrisektorn förstår vi utmaningar och vi förstår värdet av goda arbetsvillkor.
När du arbetar hos oss är du aldrig bara en i mängden. Vi sätter alltid människan i centrum och kompromissar aldrig med din trygghet.
Det här kan du förvänta dig av oss:
Rättvisa och marknadsmässiga löner: Vi ser till att din kompetens och ditt hårda arbete värderas rätt.
Matchning med precision: Vi lyssnar på dina mål för att hitta en arbetsplats där du både trivs och kan utvecklas långsiktigt.
Ansvarsfulla samarbeten: Vi har krav på våra kundföretag. Om vi märker att en arbetsplats inte lever upp till det som är rätt, eller håller en standard under vad en människa ska behöva acceptera, så samarbetar vi inte med dem.
Dina villkor, din trygghet och din utveckling spelar roll för oss på riktigt. Låt oss ta nästa steg i din karriär tillsammans!
Välkommen med din intresseanmälan – vi går igenom ansökningar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
E-post: eron@skillpartnersweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ibishi, Eron
411 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västra Götalands län Kontakt
Eron Ibishi eron@skillpartnersweden.se Jobbnummer
10007811