Svetsare
SafeWork rekrytering & utbildning i Sverige aktiebolag / Svetsarjobb / Gävle Visa alla svetsarjobb i Gävle
2026-06-29
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Vi på SafeWork söker svetsare för resjobb samt jobb i Gävle med omnejd. Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som svetsare kommer du att arbeta i en modern industri- och verkstadsmiljö där kvalitet och säkerhet står i fokus. Arbetsuppgifterna består främst av svetsning och ritningsläsning, men arbetet kan även innebära vissa uppdrag ute på fält tillsammans med kollegor.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri eller verkstadsmiljö och som har arbetat med svetsning under flera år.
För tjänsten krävs goda kunskaper inom svetsning och ritningsläsning.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att samarbeta med andra. Eftersom delar av arbetet sker ute hos kund är det viktigt att du är flexibel och fungerar väl i team.
Krav: Körkortskrav
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Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SafeWork rekrytering & utbildning i Sverige aktiebolag
(org.nr 559157-8173), https://www.safe-work.se/
Godtemplarvägen 3 (visa karta
)
804 27 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SafeWork rekrytering & utbildning i Sverige AB Kontakt
Jeanette Jansson jeanette@safe-work.se 0730355826 Jobbnummer
9984305