Svetsare
Mullis Miljö AB / Svetsarjobb / Södertälje Visa alla svetsarjobb i Södertälje
2026-06-11
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Vi söker en driven medarbetare som kommer att arbeta med svetsning TIG & MIG i rostfritt samt aluminium i olika projekt. Mycket plåtarbete på verkstad samt ute hos kund.
Vi tillverkar det mesta inom rostfritt och aluminium, tex tankar, räcken mm.
Till en början söker vi en timanställd, detta kan dock bli tillsvidare heltidsanställning om det fungerar bra. Bra möjligheter till utveckling finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: info@mullis.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "arbetssökande". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mullis Miljö AB
(org.nr 556909-5192)
Klastorpsslingan 10 (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9960303