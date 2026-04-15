Svetsare
2026-04-15
Vi söker svetsare med uppdrag Wipro i Östersund Publiceringsdatum2026-04-15Beskrivning
Som svetsare är din huvudsakliga arbetsuppgift manuell svetsning, MIG- och MAG, i tillverkningen av hydraulcylindrar men kan även innebära arbete vid svetsrobot eller rundmataren. Som operatör ser du till att maskinen kan utföra arbetet genom att hantera driftstopp och störningar. Du ansvarar för kvalité och noggrannhet i utfört arbete. Du har en gymnasial utbildning med inriktning industri eller liknande. Det ska finnas några års erfarenhet inom svetsområdet, gärna från producerande industri. Dina kunskaper inom svetsning och ritningsläsning ska vara mycket goda.
Vem är du?
Du vara pålitlig, plikttrogen, driven, initiativtagande och arbetsvillig. Du är kvalitetsmedveten och tar ansvar för det du producerar. Du tycker att det är viktigt att det är ordning och reda i produktionen och har bra koll på säkerhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och viktigt för oss är att vi hittar dig som är rätt person för jobbet.Du behärskar svenska i tal och skrift. Du bör även ha körkort och bil då det är begränsade möjligheter till kommunala förbindelser vid skiftgång. Meriterande om du har truckkort men inget krav.
KravDu skall ha goda kunskaper inom ritningsläsning
Erfarenhet från MIG/MAG-svetsning, licenser är meriterande men inget krav
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Om Wipro
Wipro Infrastructure Engineering är en av världens största tillverkare av hydrauliska cylindrar till materialhanterings- och entreprenadmaskinsapplikationer. Företaget har produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Rumänien, Brasilien, Indien och USA samt teknikcenter i Skellefteå och Bangalore. Företaget levererar precisionstillverkade cylindrar, komponenter och lösningar för hydraulsystem samt komponenter för fordonshydraulik för mobila applikationer till OEMer över hela världen. På fabriken i Östersund arbetar i dagsläget ca 120 personer.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar ute på Wipro. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Övrig information
Omfattning: HeltidAnställningsform: Visstid, dagtid/2-skiftTillträde: Omgående
Nyfiken på att veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Britta Kereby på britta.kereby@onepartnergroup.se
eller Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
831 77 ÖSTERSUND
För detta jobb krävs körkort.
OnePartnerGroup
Konsultchef
Britta Kereby britta.kereby@onepartnergroup.se +46705218434
9857072