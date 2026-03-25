Svetsare
Barona Teknik & Installation AB / Svetsarjobb / Karlskrona Visa alla svetsarjobb i Karlskrona
2026-03-25
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Teknik & Installation AB i Karlskrona
, Torsås
, Tingsryd
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Du kommer huvudsakligen att arbeta mot kunder i Karlskrona. Rollen innebär även resor i tjänsten, där du får möjlighet att delta i projekt hos flera av våra kunder, främst i södra Sverige.
Som resande svetsare får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar med kvalificerade svets- och montageuppdrag hos industrikunder över hela Sverige. Rollen passar dig som trivs med variation, resor och tekniskt utmanande arbetsuppgifter.
Arbetet omfattar både nyinstallationer, planerat underhåll och reparationer, och sker såväl självständigt som i team.
Du är en person som tar dig an utmaningar med ett lösningsfokuserat mindset och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder. Samtidigt är du trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Industriell tillverkning, montage, installation och underhåll
Manuell svetsning av främst svartstål / Inconel men även rostfritt och aluminium i olika tekniker (MIG/MAG, TIG, MMA)
Bränning/skärning, Kolbågning
Kvalitetskontroll och dokumentation av utförda arbeten
Samverkan med kunder, kollegor och arbetsledning för att säkerställa högsta kvalitet
Resor till olika kundanläggningar, främst i södra Sverige.Kvalifikationer
Yrkesutbildning inom svets eller likvärdig teknisk utbildning
kompetens att kunna utföra självständigt svetsarbete i TIG eller rörtråd
Aktuella svetscertifikat är starkt meriterande
Erfarenhet från arbete som svetsare, industri- eller montörsarbete, gärna inom Varvsindustri, process- eller tillverkningsindustri
Goda kunskaper i ritningsläsning och teknisk dokumentation
God materialkännedom
B-körkort är ett krav
Du behärskar svenska i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande om du har giltiga certifikat / intyg iHeta arbeten
Travers- och truckkort
Mobila arbetsplattformar
Fallskyddsutbildning
Hjärt- och lungräddning
Denna position kommer att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd. Säkerhetsprövningen innefattar utdrag ur belastningsregistret, bakgrundskontroll, säkerhetsprövningsintervju samt att man under uppdraget kommer bli registerkontrollerad av säkerhetspolisen.
För att bli aktuell för anställning krävs det att säkerhetsprövningen blir godkänd.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi ser att du har ett stort intresse för teknik och en vilja att utvecklas och lära dig mer inom branschen och området. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202)
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Arvidsson camilla.arvidsson@barona.se
9819563