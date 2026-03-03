Svetsare
2026-03-03
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Nu söker vi en duktig svetsare till en av våra kunder i Motala!
Du som söker bör vara bosatt i närområdet då tanken är att gå över i anställning efter inhyrningsperioden.
Du kommer att arbete med kundanpassade lösningar av varierande stålkomponenter. Arbetet innebär både nytillverkning, underhåll och reperationssvets. Du kommer huvudsakligen att svetsa TIG men även övriga metoder som MIG, MAG och MMA förekommer, vi ser därför att du har god vana av svetsning sedan innan.
Som person är du noggrann, driven och kvalitetsmedveten. Arbetet sker främst inne på verkstad men jobb ute hos kunder kan förekomma. Du gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter och är flexibel. Kvalifikationer
• En lagspelare som trivs med nära samarbete.
• Tjänsten kräver goda kunskaper i svetsning och ritningsläsning.
• Bakgrund från tillverkande industri eller verkstadsmiljö.
• Truckkort, traverskort och heta arbeten är meriterande.
Arbetet är förlagd på dagtid.Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
