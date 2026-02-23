Svetsare
Hinnagårds Mekaniska bygger kättingröjare och andra redskap för ett effektivt röjningsarbete. Vi är ledande i Norden. Våra produkter används av många entreprenadfirmor och lantbrukare för att röja sly, buskar och vägdiken under hela året.
Våra produkter byggs i Hardox 450 och 500.
Som en del av vår fortsatta satsning söker vi nu erfarna svetsare som vill vara med på vår expansionsresa!
Bolaget planerar en flytt till nya lokaler i Ulricehamns Kommun under sista halvan av 2026 och behöver förstärka teamet med 1-2 erfarna svetsare.
Vi söker dig som har god erfarenhet av svetsning i Hardox och svartstål upp till 30-40mm i tjocklek.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: anders@hinnagard.se
