Svetsare
Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Gnosjö Visa alla svetsarjobb i Gnosjö
2025-09-23
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och engagerad svetsare som letar efter en stabil och utvecklande arbetsplats? Vi söker just nu svetsare för 2-skiftsarbete och dagtid till vårt team!Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Svetsning av högkvalitativa produkter enligt ritningar och specifikationer.
Underhåll och justering av svetsutrustning för att säkerställa noggrannhet och säkerhet.
Samarbeta med kollegor för att lösa problem och effektivisera arbetsflödet.
Vi erbjuder en varierad arbetsmiljö där det ställs höga krav på kvalitet och precision, men där vi också värdesätter arbetsglädje och gemenskap. Tjänsten omfattar arbete på både 2-skift och dagtid, vilket ger en flexibel arbetsmiljö för rätt kandidat.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av svetsning, gärna med MIG/MAG, TIG eller bågsvetsning.
Är bekväm med att läsa och arbeta efter ritningar.
Har ett öga för detaljer och arbetar med hög noggrannhet.
Är tekniskt lagd och har verktygsvana.
Har en positiv inställning och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande om du har en svetslicens, men det är inget krav - vi värdesätter din vilja att utvecklas lika mycket som dina tidigare erfarenheter!
Information och kontakt
Urvalet sker löpande så ansök redan idag!
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9522999