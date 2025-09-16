Svetsare
Till vår kund i Smålandsstenar söker vi nu en skicklig manuell svetsare.
Vill du bli en del av ett engagerat svets-team och företag med långsiktig stabilitet och fokus på kvalitet? Se hit!
Dina uppgifter kommer innebära att arbeta med pressvetsad gallerdurk, spiraltrappor och annat stålsmide för export till Norden. Arbetet är varierande från dag till dag bestående av korta serier och specialjobb. Du kommer att svetsa MIG/MAG och TIG efter 3D-ritningar och gällande svetsstandarder samt utföra kvalitetskontroller.
Du bör ha grundläggande erfarenhet av MIG/MAG-svetsning (TIG och licenser är meriterande). Kunna läsa och förstå ritningar obehindrat samt förmåga att komma med egna lösningar. Som person är du noggrann, ansvarstagande och driven. Företaget erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och värdesätter en trivsam arbetsmiljö.
Meriterande:
• Svetslicenser.
• Truck- eller travers-kort.
• Erfarenhet av Monitor ERP eller liknande system.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: DagtidProfil
Vi vill att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
