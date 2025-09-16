Svetsare
Är du en skicklig svetsare som gillar att ta ansvar och arbeta självständigt? Vill du bli en del av ett stabilt företag där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Här är arbetsplatsen i Uppvidinge där man kombinerar yrkesstolthet med en familjär känsla. Du blir en del av ett tajt gäng där man ställer upp för varandra, skrattar mycket och samtidigt tar jobbet på största allvar. Här finns korta beslutsvägar, en vardag som aldrig blir enformig och möjligheten att växa i din roll. Hos vår kund blir du inte en i mängden. Här märks din insats på riktigt.Arbetsuppgifter
MIG/MAG eller bågsvetsning (beroende på din erfarenhet).
Läsning och tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar.
Tillverkning och reparation av detaljer med hög precision.
Säkerställande av att arbetet uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av svetsning och kan arbeta självständigt.
Är noggrann, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer.
Är ambitiös och strävar efter att leverera högsta kvalitet i ditt arbete.
Kan läsa ritningar och har en teknisk förståelse.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med möjlighet att utvecklas
Varierande arbetsuppgifter inom svets och konstruktion
Heltidstjänst som inleds med provanställning och därefter möjlighet till tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Tillgång till boende nära arbetsplatsen under veckodagar för dig som bor längre bort
Information och kontakt
Vi frågor kontakta Anton Gummesson - 0470 34 83 72 anton@wikan.se
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
