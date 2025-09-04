Svetsare
2025-09-04
Vi söker svetsare till Montico!Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Vi söker svetsare inom MIG/MAG och TIG - vi har kunder med behov inom svets och är alltid intresserade av duktiga svetsare. Kunderna kan befinna sig i Värnamo och strax utanför Värnamo.Dina arbetsuppgifter
Du får en anställning av oss på Montico, sex månader på heltid. Arbetstiderna utgår från kunds behov.
Vi söker dig som
Vi söker dig som arbetat/arbetar som svetsare. Du innehar också körkort och bil. Skicka in ditt CV till denna annons så arbetar vi löpande med ansökningarna. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Kaltrina Öksüz 036173332 Jobbnummer
9491916