Svetsare
Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Osby Visa alla svetsarjobb i Osby
2025-08-19
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Osby
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige
SvetsarePubliceringsdatum2025-08-19Om företaget
Osby Parca AB är en ledande producent av värmepannor till större fastigheter, industrier, och värmecentraler. Företaget är placerat i skånska Osby och härifrån driver man såväl utveckling, tillverkning och försäljning till norra Europa. Företaget är en del av Nibe-koncernen och har ca 35 anställda.
Nu söker vi en svetsare till vår produktion i Osby!
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Du kommer bygga kundanpassade tryckkärl direkt utifrån ritning där svetsningen sker främst med Mig/Mag. Du kommer mestadels svetsa i svart material mellan 3-25 mm i tjocklek. Även en del montagearbete förekommer och sker ibland ute hos kunder.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker ska ha en bred erfarenhet av svetsning och vara van att bygga konstruktioner direkt från en ritning. Som person är du noggrann, pålitlig och van att jobba både självständigt och i grupp.
Information och kontakt
Tjänsten är en hyrrekrytering första sex månaderna via Wikan Personal som förväntas övergå i fast anställning på Osby Parca sen.
Vi arbetar med löpande urval så sök genast via vår hemsida www.wikan.se!
Sista ansökningsdag är dock 9/9.
Vid frågor angående tjänsten kontakta Andreas på 044-5906507.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13521". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Håkansson 044-590 65 07 Jobbnummer
9464999