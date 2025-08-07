Svetsare
Vi söker nu en TIG-svetsare till ett av våra kundföretag i Lessebo!
Du som söker bör vara bosatt i närområdet, då tjänsten kan komma att leda till en anställning på företaget.
Är du en skicklig TIG-svetsare med erfarenhet av att arbeta i tunnplåt? Då kan du vara den vi söker!
I rollen som svetsare kommer du arbeta inne på verkstad med bearbetning av varierande komponenter, främst i tunnplåt. Du kommer dagligen utgå efter ritning, det krävs därför att du har tidigare erfarenhet av detta.
Arbetstid: Dagtid
Start: Efter semestern eller enligt överenskommelseProfil
Krav:
• Erfarenhet av TIG-svetsning
• Ritningsläsning
• Noggrann och kvalitetsmedveten
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
