Svetsare - Uppdrag som underkonsult via Uniflex Bemanning

Är du en erfaren svetsare som driver eget företag och söker nya uppdrag? Vill du arbeta som underkonsult genom ett tryggt och etablerat bemanningsföretag? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Uniflex Bemanning samarbetar med flera ledande företag inom industri och tillverkning. Vi söker nu svetsare som underkonsulter för varierande uppdrag hos våra kunder. Uppdragen kan vara både kort- och långsiktiga, beroende på kundens behov och din tillgänglighet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag men kan bland annat innefatta:
• MIG/MAG-, TIG- och/eller pinnsvetsning
• Svetsning enligt ritning och instruktion
• Kvalitetskontroll och efterbearbetning
• Arbete i verkstad eller ute hos kund
Vem är du?
• Driver eget bolag (AB eller enskild firma)
• Har dokumenterad erfarenhet av svetsning
• Har giltiga svetscertifikat (meriterande)
• Kan läsa och förstå ritningar
• Är självgående, noggrann och ansvarstagande
• Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
