Svetsare - Heltid Inom Ggvv-Regionen
2026-04-14
Erfarna svetsare sökes - MIG/MAG/TIG | GGVV-regionen
Vill du ta nästa steg i din karriär som svetsare? Just nu söker vi flera erfarna och engagerade svetsare till spännande uppdrag inom tillverkningsindustrin i GGVV-regionen.
Här får du möjlighet att arbeta i moderna industrimiljöer tillsammans med kunniga kollegor där kvalitet, precision och laganda står i centrum. För rätt person finns mycket goda möjligheter till långsiktigt arbete.

Om tjänsten
Som svetsare kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom främst MIG och MAG, men även TIG kan förekomma. Arbetet innebär att du självständigt läser ritningar, utför noggrant svetsarbete och säkerställer att produktionen håller hög kvalitet.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid eller skift.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av svetsning
Har goda kunskaper inom MIG och MAG
Kan läsa ritningar och har förståelse för mätteknik
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet av TIG-svetsning
Truckkort
Traverskort
Som person är du:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och flexibel
En lagspelare som trivs i ett högt arbetstempo
Vi erbjuder
Trygg anställning hos ett etablerat bemanningsföretag
Möjlighet till långsiktiga uppdrag
Varierande arbetsdagar i spännande industrimiljöer
Personligt engagemang och nära kontakt med din konsultchefOm företaget
Team Bemanning i Värnamo AB är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring. Vi arbetar nära både kunder och konsulter och brinner för att skapa rätt matchning - varje gång.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Vi erbjuder
• En stabil anställning i ett välskött företag med god och ren arbetsmiljö
• Möjlighet till intern upplärning och utveckling
• Heltidsarbete med varierande arbetsuppgifter och skiftgång
• Anställning enligt kollektivavtal med marknadsmässig lön
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvård som en del av vår satsning på välmående och trivsel.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan på www.teambemanning.se
redan idag! Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig Rekryterare Astrit Halili 0370 - 133 25
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540)
Hattmakaregatan 6 (visa karta
)
335 30 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnosjö Kontakt
Rekryterare
Astrit Halili astrit@teambemanning.se 0738-088910 Jobbnummer
9853263