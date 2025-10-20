Svetsansvarig till AQ Components
2025-10-20
Vi söker nu svetsansvarig till vår kund AQ Components Västerås AB, en del av AQ Group. Vi söker dig som har goda svetskunskaper och trivs i en roll med stort ansvar.
Uppdraget
Som svetsansvarig hos AQ Components arbetar du med det övergripande ansvaret för företagets svetsrelaterade aktiviteter. Du säkerställer att slutprodukten uppfyller kvalitetskraven genom att granska svetsspecifikationer redan i anbudsfasen och ser till att kompetens, utrustning och kapacitet i svetsavdelningen motsvarar kraven. I rollen kommer du bland annat att:
Upprätta arbetsinstruktioner utifrån svetsprocedur och svetsföljd
Ansvara för korrekt materialhantering, kontroll, provning och avvikelsehantering
Säkerställa att gällande certifieringar (ISO 3834 & EN 15085) följs samt ansvara för externrevisioner
Driva utveckling av processer, utforska nya tekniker och leda utvecklingsprojekt
Stödja dina svets-kollegor
En central del i rollen är att kombinera arbetet som svetsansvarig med ett ytterligare operativt ansvarsområde inom exempelvis svetsning, produktion, kvalitet eller teknik - utifrån dina erfarenheter och styrkor.
Vem du är
Vi söker dig som har bred kunskap om svetsprocessen och gärna en IWS- eller IWT-utbildning. Du har några års arbetslivserfarenhet i en liknande roll - men viktigast är att du ser detta som en utvecklande roll där du får ta initiativ och driva förbättringar.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad, kvalitetsmedveten och trivs med att samarbeta
Har en god kommunikativ förmåga och kan stötta både kollegor och kunder i tekniska frågor
Har ett intresse för utveckling och vill bidra med förbättringar inom både svets och produktion
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment.
AQ Components Västerås AB
AQ Components Västerås AB ingår i AQ Group och är lokaliserat i Västerås. De har sedan många år och i nära samarbete med sina kunder tillverkat plåtdetaljer, allt från enklare detaljer till färdiga system. Konstruktion och design av artiklar och produkter är centralt i deras sätt att arbeta mot sina kunder inom många olika branscher.
Deras Affärsidé är att utveckla och leverera mekaniska lösningar, montage och skenor till krävande industrikunder samt att med sitt åtagande för total kvalitet göra sina kunder till långsiktiga samarbetspartners.
AQ Components är idag Sveriges största tillverkare av koppardetaljer och har inom detta område stor kompetens och förmåga att både konstruera, producera och leverera komplicerade detaljer på kort tid samt större volymer på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
Rekryteringsprocessen
Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, tillträde till tjänsten sker gärna omgående för rätt kandidat. Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
