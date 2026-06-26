Svetsande mekaniker
Electro Heat Sweden Aktiebolag / Svetsarjobb / Göteborg Visa alla svetsarjobb i Göteborg
2026-06-26
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ElectroHeat Sweden AB är ett företag med högt engagemang och en sprudlande framtidstro. Vi är Skandinaviens ledande tillverkare av industriugnar och levererar både inom Norden som globalt. Företaget har ca 45 anställda som bidrar gemensamt till ett stabilt och lönsamt bolag.
Om tjänsten.
Du kommer ha en omväxlande roll där du både på egen hand och i olika team bygger industriugnar och värmeanläggningar. Då vi arbetar i projektform och varje anläggning är unik är det viktigt att du är mångsidig och kan både bidra från start med plåtarbeten, skruva och svetsa fram till slutmontage. Våra ugnar är högteknologiska och kan bestå av mekaniska delar såsom motordrivna vagnar och pneumatiska luckor.
Generell erfarenhet
Allmän verkstadsvana
Van vid ritningsläsning
Van att använda handverktyg
Erfarenhet av verkstadsmaskiner såsom pelarborr, kantpress
Erfarenhet av maskinbyggnation
Följande tekniska erfarenhet
Van att utföra mekaniska installationer
Svetsning MIG (kräver inga licenser)
Plåtbearbetning
Personlig profil
Tekniskt intresserad
Uppskattar variation och att ställas inför nya utmaningar
Kan samarbeta i arbetslag som tillsammans bygger en anläggning
Kan göra dig förstådd på svenska utan problem
B-körkort
Om ElectroHeat.
Vår unika nisch är att tillverka industriugnar som är en viktig del i tillverkningen av alltifrån rotorn till vindkraft, härda kolfiberchassi till sportbilar eller komposithärdning av elflygplan. Man hittar därför våra kunder inom alltifrån rymdindustri till verkstadsindustri, vilket också gör vårt arbete så spännande. Vårt företag präglas av ett genuint intresse för teknik, affärer och människor, vilket genomsyrar vår affärsidé och företagskultur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979177-2073673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Electro Heat Sweden Aktiebolag
(org.nr 556101-7137), https://electroheatswedenab-1645023271.teamtailor.com
Tagenevägen 19 (visa karta
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425 37 HISINGS KÄRRA Arbetsplats
Electro Heat Sweden AB Jobbnummer
9981532