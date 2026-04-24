Sveriges utrikes underrättelsetjänst söker kommunikationschef
Regeringskansliet / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till den svenska underrättelsereformen? Nu bildas Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) som en del i reformen. Vi bygger upp en helt ny myndighet som kommer att bidra till att stärka det svenska underrättelsesamhället.Publiceringsdatum2026-04-24Beskrivning
Vi söker en kommunikationschef, tillika enhetschef för kommunikationsenheten och biträdande avdelningschef. Ditt uppdrag kommer de närmaste åren vara att bygga upp en organisation inom kommunikationsfrågor och vara ett kommunikativt stöd till övriga myndigheten. Du ingår
i avdelningen för HR, kommunikation och service. Du rapporterar direkt till GD i dina frågor. Du ingår i såväl myndighetens ledningsgrupp som avdelningens.Dina arbetsuppgifter
Som kommunikationschef har du verksamhetsansvar inom ditt område vilket innebär ansvar för både den externa och interna kommunikationen. Du har ansvar för mediekontakter och stöttar ledning och övriga myndigheten i kommunikationsfrågor.
Du driver, utvecklar och samordnar kommunikationsarbetet i nära samverkan med övriga verksamheten. Du tar fram kommunikationsstrategi och säkerställer att myndighetens kommunikation är enhetlig. I arbetsuppgifterna ingår även omvärldsbevakning och arbetsgivarprofilering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom kommunikations- och medievetenskap eller annan utbildning kombinerat med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har flerårig chefserfarenhet som kommunikationschef eller motsvarande inom statlig verksamhet. Du har erfarenhet av arbete med extern och intern kommunikation samt av mediehantering.
Du uttrycker dig mycket väl i skrift på både svenska och engelska, har du erfarenhet av kriskommunikation ser vi det som meriterande liksom erfarenhet från underrättelseverksamhet och från att bygga upp verksamhet.
Som person är du initiavtagande, mål- och resultatorienterad. Du har god förmåga att driva utveckling och att skapa realtioner. Du är strategiskt i ditt sätt att arbeta och har en helhetssyn i ditt arbete. Du leder, motiverar och skapar engagemang hos dina medarbetare för att nå gemensamma mål.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, initialt anställs du i den kommitté som har i uppdrag att bilda myndigheten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten kontakta Åsa Ring, 08-405 10 00.
Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2026.
Avdelningen för HR, kommunikation och service har en central roll i att skapa förutsättningar för en stabil myndighet med gott ledarskap. Huvudsakligt fokus är rekrytering och arbetsgivarprofilering, teckna avtal och ta fram styrdokument och strategier inom HR- och kommunikationsområdet. Introduktion och kompetensutveckling, chefsstöd och ledarutveckling samt lönehantering är också prioriterade områden. Inom avdelningen finns kommunikationsenheten, löneenheten och serviceenheten.
Kommunikationsenheten driver och utvecklar myndighetens kommunikationsarbete. Enheten ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation. I detta ligger även ansvar för extern hemsida och intranät samt övriga kommunikationskanaler. Enheten ansvarar också för mediekontakter och stöttar hela myndigheten i kommunikationsfrågor.
Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) är en ny myndighet som ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2027 och därefter successivt växa.
UND kommer att vara en nationell underrättelseresurs som i fred, kris och krig stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Genom att upptäcka, identifiera och förvarna om yttre hot kommer myndigheten att främja Sveriges nationella säkerhetsintressen och våra allierades säkerhet. Myndighetens uppgift är att stödja regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter.
Myndigheten kommer vara lokaliserad i Stockholmsområdet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), http://und.varbi.com
Drottninggatan 3 (visa karta
)
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Avdelningen för HR, kommunikation och service, Kommunikationsenheten Kontakt
Åsa Ring 08-4051000 Jobbnummer
9875280