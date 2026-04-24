Sveriges utrikes underrättelsetjänst söker CTO
Vill du vara med och bidra till den svenska underrättelsereformen? Nu bildas Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) som en del i reformen. Vi bygger upp en helt ny myndighet som kommer att bidra till att stärka det svenska underrättelsesamhället.
Vi söker en CTO tillika enhetschef för it-infraenheten. Ditt uppdrag kommer det närmaste året vara att bygga upp en organisation inom hela verksamhetsområdet. Du rapporterar till avdelningschefen och sitter i avdelningens ledningsgrupp.Dina arbetsuppgifter
Centrala arbetsuppgifter är att utveckla myndighetens IT-infrastruktur och it-arkitektur. I din roll ansvarar du utöver myndighetens IT-infrastruktur även för helpdesk samt initialt för IT-säkerhetsfrågor.
Rollen innebär att säkerställa att teknik, säkerhet och systemstöd bidrar till verksamhetens mål samt möjliggör innovation och ett effektivt arbetssätt.Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom it, datateknik, systemvetenskap eller annat tekniskt område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har flerårig och aktuell erfarenhet i ledande teknisk roll (t.ex. CTO, it-chef eller motsvarande) från statlig verksamhet. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av it-arkitektur i verksamhet med högt ställda säkerhetskrav, samt goda kunskaper inom informationssäkerhet, säkerhetsskyddsklassade miljöer och hantering av sekretessbelagd information. Det är meriterande om du erfarenhet från underrättelsemyndighet och erfarenhet från att bygga upp ny verksamhet.
Som person är du initiativtagande, kreativ och utvecklingsorienterad. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska. Du skapar engagemang och delaktighet i den grupp du leder och har ett strategiskt arbetssätt där du har ett brett perspektiv på frågor.
Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Initialt anställs du i den kommitté som har i uppgift att bilda myndigheten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning kommer genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten kontakta Åsa Ring, 08-405 10 00.
Sista ansökningsdag är den 15 maj 2026.
Avdelningen för teknik och innovation hanterar frågor om innovation och teknikutveckling, it-infrastruktur, samt it- och informationssäkerhet. Många av avdelningens medarbetare kommer att arbeta i team för innovation och verksamhetsnära utveckling. Inom avdelningen finns en it-infraenhet, en funktion för informationssäkerhet och en funktion för den arkitektur där verksamhetsnära it- och teknikutveckling för hela myndigheten hålls samman.
It-infraenheten har ett övergripande ansvar för hela myndighetens it-infrastruktur. Enheten tar fram myndighetens it-strategi och enheten kännetecknas av innovation och digital transformation. it-säkerhet och help desk är också centrala delar i enhetens arbete.
Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) är en ny myndighet som ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2027 och därefter successivt växa.
UND kommer att vara en nationell underrättelseresurs som i fred, kris och krig stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Genom att upptäcka, identifiera och förvarna om yttre hot kommer myndigheten att främja Sveriges nationella säkerhetsintressen och våra allierades säkerhet. Myndighetens uppgift är att stödja regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter.
Myndigheten kommer vara lokaliserad i Stockholmsområdet. Så ansöker du
