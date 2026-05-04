Sveriges mest avancerade försvarsuppdrag Marin
2026-05-04
Vill du arbeta med tekniskt avancerade system som stärker Sveriges försvarsförmåga?
På Knowit Defence Technology välkomnar vi dig som vill bidra till ett tryggt och säkert samhälle genom att arbeta som konsult i några av Sveriges mest komplexa och utmanande projekt. Hos oss blir du en del av ett samhällsviktigt uppdrag där du tillsammans med kund och kollegor är med och utvecklar och framtidssäkrar Försvarsmaktens förmågor inom logistik och ledning, genom robusta och säkra IT- och kommunikationssystem för krävande och komplexa miljöer.
Affärsområde Marin
Inom affärsområde Marin fokuserar vi på teknik och systemstöd för maritima miljöer, från ytstridsfartyg till ubåtssystem och marina ledningsfunktioner. Du arbetar med komplexa projekt där pålitlighet, säkerhet (t ex IT-säkerhet/ackreditering) och precision är avgörande, och där dina insatser bidrar till att stärka den svenska marinens operativa förmåga. Efterfrågan av våra kompetenser inom affärsområdet är stor både nu och över tid.
Här växer du - och gör oss bättre
Hos oss blir du en del av ett gäng experter på ingenjörsdisciplinen Systems Engineering med god kännedom om konsultrollen, militär teknik och militära operationer samt militär systemförsörjning. Vår styrka ligger i kombinationen av att förstå kundens verksamhet, att ha kännedom om hur kunden arbetar samt att vara experter på tekniken som kunden behöver.
Som konsult hos oss möts du av en uppskattad företagskultur som präglas av gemenskap, samhällsnytta och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Du omges av både yngre och äldre kollegor och får chans att uppleva det familjära i ett mindre bolag kombinerat med tryggheten från en stor och välmående koncern. I din roll får du möjlighet att utvecklas genom uppdragsledning, att ta ansvar för kundrelationer samt handledning av yngre kollegor. Du kan också hjälpa till att forma företagets inriktning och påverka ditt eget arbetsinnehåll och inriktning. Vi tycker att det är viktigt med en hållbar arbetsplats och jobbar därför aktivt för att hitta balans mellan arbets- och privatliv, kunskapsutbyte, fortbildning och gemenskap.
Vi använder tester i rekryteringsprocessen för att kunna göra en rättvis bedömning av dig som kandidat och säkerställa ett kompetensbaserat urval. Vi genomför även bakgrundskontroller på slutkandidater.
Välkommen in med din ansökan så kanske vi ses i ett personligt möte!
Det här gör dig rätt för rollen
Teknisk högskoleutbildning, gärna civilingenjör, datavetare eller officer.
Erfarenhet av att arbeta som systemingenjör.
Genomförd värnplikt inom marinen och gärna officersutbildning.
Då arbetet kan omfattas av försvarssekretess krävs svenskt medborgarskap och att du godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Så fångar du vår uppmärksamhet
Personliga kvalifikationer som drivkraft, samarbetsförmåga och ett öppet sinnelag.
Erfarenhet av IT- eller kommunikationssystem inom försvaret.
Erfarenhet av arbete med marinens plattformar.
Erfarenhet av projektledning, kundansvar eller som teamledare.
Erfarenhet av tvärfunktionellt arbete med integrerade system, inklusive ILS, med höga krav på robusthet, tillförlitlighet och säkerhet i organisationer med höga krav på robusthet, tillförlitlighet och säkerhet.
Innehav av B-körkort då resor till särskilda militära platser kan komma att bli aktuellt.
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
