Svensktalande Teknisk Support Agent för Samsung med start 26/1
2026-01-20
Vi söker en mycket motiverad och teknikintresserad person att gå med i vårt Tech Support Team för Samsung i Kista. Som teknisk support- och användarstöd-representant kommer du att ha den unika möjligheten att spela en avgörande roll i att erbjuda förstklassig hjälp till våra kunder, felsöka tekniska problem och ge dem verktyg för att maximera användningen av deras högteknologiska produkter.
Transcom är en global gemenskap av kundupplevelse experter. Alla är smidiga, nyfikna, drivna, livslånga lärande och engagerade i världens mest älskade varumärken. Vi söker en svensk teknisk support- och användarstöd expert som älskar att hjälpa andra, bryr sig djupt om att ge utmärkt kundservice och har en sann passion för teknikens och AI värld. Vi vill att du ska bli en del av oss. Detta är den perfekta möjligheten för en teknikintresserad person.
Vad kan du förvänta DIG?
På Transcom främjar vi en internationell och inkluderande miljö som får dig att känna dig stöttad, uppmuntrad och välkommen från dag ett. Vi är engagerade i din tillväxt och framgång.
Banbrytande teknik - Var i teknikens framkant och arbeta med de senaste tekniska produkterna och innovationerna.
Karriärutveckling - Vi erbjuder robusta professionella utvecklingsprogram, mentorskap och möjligheter till utveckling inom vårt mångsidiga kundupplevelse team. Detta är din chans att växa och utvecklas i en dynamisk och snabbrörlig bransch.
Gör en verklig skillnad - Förbättra användarnas liv direkt genom att lösa deras tekniska utmaningar och guida dem att maximera värdet av sina enheter. Din roll är avgörande för att säkerställa att våra användare får ut det mesta av sin teknik, vilket gör en verklig skillnad i deras liv.
Ytterligare förmåner för anställda.
Gå med oss som Teknisk Support- och Användarstöd Expert!
Vår klient är i framkant på marknaden när det gäller teknikens framtid. I denna roll agerar du som användarstöd. Du lyssnar på och förstår våra användares frågor och ser till att de förstår hur de går vidare på bästa sätt. Din uppgift kommer att inkludera att lösa problem, men det stannar inte där; du säkerställer att användaren får ut det mesta av sin tekniska produkt samtidigt som du använder de finaste banbrytande teknikverktygen för att hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Dina huvudsakliga ansvarsområden är att använda din djupgående kunskap om teknikprodukter för att diagnostisera och lösa komplexa problem samt vara en förkämpe för våra kunder, förespråka deras behov och ge enastående service.
Vad letar vi efter:
Starta tjänsten den 26 Januari 2026
Kan jobba mellan Öppettiderna 8-18 Måndag-Fredag
80% anställning med varierande schema
Mellannivå engelska (B2+) - skriftligt och muntligt.
Modersmål eller flytande i svenska språket.
Ett starkt intresse för felsökning av hårdvara och mjukvara på olika elektroniska enheter.
En passion för att lära sig och förstå mobila operativsystem (Android & iOS) och vanlig mjukvara.
En entusiasm för problemlösning och en naturlig benägenhet att diagnostisera och felsöka tekniska problem.
En positiv attityd och en stark förmåga att hantera stress effektivt.
Utmärkta lyssnarfärdigheter och ett genuint intresse för att bygga starka relationer med kunder.
Ett kreativt sinne och förmågan att hitta innovativa lösningar och kringgå problem.
Hur är livet på Transcom?
Vi har 30,000+ kundupplevelse specialister i 29 länder med 90 lokationer, som tillhandahåller tjänster på 33 språk till internationella varumärken inom olika branscher. Tack vare vår senaste framgång utökar vi vårt prisbelönta team och investerar i våra medarbetare. På Transcom är vi obevekligt engagerade. Till våra kunder och varandra. Varje dag börjar någon sin resa med Transcom. Tar den potential de har idag och förvandlar den till färdigheter för framtiden. Får erkännande för att arbeta hårt, vara en lagspelare och stödja andra. Står upp för positiv, varaktig förändring i sina team och samhällen. Det är så vi är på Transcom. Här bryr vi oss och hejar på varandra. Du är inkluderad, precis som du är, från dag ett. Och med rätt inställning finns det ingen gräns för hur långt vi kan gå tillsammans. Vi är engagerade i din tillväxt och framgång.
Om din profil matchar det vi söker kommer vi att bjuda in dig till en av våra digitala intervjuer. Där kommer vi att ge dig mer information om tjänsten och lära känna dig bättre. Intervjuerna sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
