Svensktalande nanny sökes i Stockholm!
Vi söker engagerade och svensktalande nannies till våra familjer runt om i Stockholm - från innerstan till Nacka, Danderyd och närliggande områden.
Som nanny hos oss arbetar du nära barnfamiljer i deras hem och blir en viktig del av deras vardag. Barnen är från spädbarn upp till 10 år och arbetet är oftast 1-3 dagar i veckan på eftermiddagar, ibland förmiddagar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Hämtning och lämning på förskola/skola
Förberedelse av mellanmål
Lek, aktivering och omsorg om barnen
Enklare hushållssysslor kopplade till barnen
Möjlighet till extratider under kvällar eller helger vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av barnomsorg sedan tidigare, t.ex. som nanny, au pair eller arbete på förskola
Kan arbeta 2-3 eftermiddagar i veckan
Talar svenska som modersmål eller är helt flytande
Är ansvarsfull, pålitlig och har ett genuint intresse för barn
Är kreativ och lekfull och gillar att hitta på saker
Vill jobba långsiktigt
Vill du bidra till en enklare och bättre vardag för barnfamiljer?
Ansök idag och börja din resa med oss på VivBon! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594)
9847420