Svensklärare till vuxenutbildningen
2025-11-05
Vill du vara med och forma framtiden med oss?
Brinner du för att inspirera, utbilda och utveckla? Nu har du chansen att bli en del av vårt team på vuxenutbildningen!
Vi söker en lärare i svenska som vill ha ett spännande, varierat och meningsfullt arbete. Hos oss får du möjlighet att undervisa, utveckla utbildningar och möta människor som vill växa både språkligt och yrkesmässigt.
Arbetsuppgifter
I din roll som lärare kommer du att arbeta med undervisning i svenska kopplad till våra yrkesutbildningar, kombinationsutbildningar, lärlingsutbildningar samt uppdragsutbildningar. Du anpassar, planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas individuella behov.
Inom vuxenutbildningen ingår du i olika arbetsgrupper exempelvis team för utveckling av våra utbildningar, vårt vårdlab etc. Då vuxenutbildningens uppdrag ständigt förändras utifrån efterfrågan och behov kan andra arbetsuppgifter komma att tillkomma.
Din placering är på Lärcentrum (Acusticum) där vi arbetar aktivitetsbaserat. Möjligheter till att arbeta på distans en dag per vecka finns.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare inom svenska.
Som person är du flexibel, engagerad och utåtriktad. Vi söker dig som har god datorvana och intresse av att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen. Du har även en god förmåga att planera din undervisning både självständigt och i samarbete med andra. Vi ser gärna att du är kreativ, har förmåga att tänka nytt och på så sätt bidra till utvecklingen av utbildningarna inom vuxenutbildningen.
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning av personer som inte har svenska som modersmål
• Erfarenhet från vård- och omsorgssektorn
B-körkort är ett krav.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, semesteranställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lärarlegitimation bifogas i din ansökan.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-20.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
- Move to Piteå Ersättning
