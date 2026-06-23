Svensklärare till Ribbaskolan 7-9 i Gränna
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-06-23
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.
Välkommen till oss
Ribbaskolan ligger i hjärtat av Gränna, med Vättern som granne och naturen runt knuten. Här kombineras småstadens trygghet och närhet med ett målmedvetet utvecklingsarbete där undervisning, hälsa och lärande står i centrum. Vi tror att goda resultat skapas genom starka relationer, hög kvalitet i undervisningen och en organisation som ger rätt förutsättningar för både elever och medarbetare att lyckas. Skolutveckling är en naturlig del av vardagen och drivs genom kollegialt lärande, analys och gemensamt ansvar. Vår verksamhet vilar på övertygelsen att hälsa och lärande är ömsesidigt beroende, vilket präglar vårt arbete med kunskapsutveckling, trygghet, närvaro och relationer.
Ditt nya jobb
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där undervisningen står i centrum och där skolutveckling är en naturlig del av vardagen. Genom en organisation med heltidsmentorer ges goda förutsättningar att fokusera på kärnuppdraget – att planera, genomföra och utveckla undervisningen samt bidra till elevernas kunskapsutveckling. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor, elevhälsa och mentorer för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev. Vårt ledarskap präglas av tillit, ansvarstagande och delaktighet, med en tydlig övertygelse om att de bästa resultaten nås när ansvar och mandat går hand i hand och när hela organisationen arbetar mot gemensamma mål.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska för årskurs 7–9, alternativt en kandidat som ännu inte fått sin legitimation eller befinner sig i slutet av sin utbildning. Rollen kräver att du har god förståelse för grundskolans uppdrag och styrdokument. Du har goda ämneskunskaper och förmåga att omsätta dessa i en pedagogiskt genomtänkt undervisning. Digitala verktyg används på ett naturligt sätt som stöd för elevernas lärande.
Det är meriterande med erfarenhet av undervisning, då det ger goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen och bidra till elevernas språk- och kunskapsutveckling. Det är även meriterande med behörighet i ytterligare ämnen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp G.
För mer information om befattningens löneintervall: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som ämneslärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Christoffer Gullberg christoffer.gullberg@jonkoping.se 036106660 Jobbnummer
9974199