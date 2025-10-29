Svensklärare mitt i Vasastan
2025-10-29
Montessoriskolan Centrum söker svensklärare och hem-& konsumentkunskapslärare till årskurs 6-9
Om skolan:
Ett stenkast från Vasaplatsen i centrala Göteborg ligger en av stadens mest eftersökta friskolor. Här går många barn från Centrum, Majorna och Linné, men vi har även elever som färdas långa avstånd för att ta sig till skolan de själva valt. Nästan alla våra elever kommer hit för att deras vårdnadshavare eller de själva känt någon som rekommenderat oss.
Vår montessoripedagogik är för många en viktig orsak till skolvalet, men våra vackra lokaler, vår höga personaltäthet, och vår trygga/trivsamma atmosfär är oftast det som våra elever/vårdnadshavare lyfter.
Vi är en friskola f-9 med 260 elever som drivs i stiftelseform där allt eventuellt överskott alltid återinvesteras i verksamheten. Välkommen att läsa mer om skolan på vår hemsida.
Med Montessoriskolan Centrum som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. Våra lärares professionalitet och stora engagemang är en förutsättning för att eleverna ska känna sig inkluderade, sedda och utmanade varje dag. Arbetar Du hos oss kommer Du uppleva en stimulerande och flexibel arbetsmiljö, allt för att Du som lärare ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och ha roligt under tiden. Kompetenshöjande insatser genomföras löpande i form av pedagogiska diskussioner, föreläsningar och workshops.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad lärare i svenska och hem-& konsumentkunskap för att undervisa i årskurs 6-9 under vår ordinarie lärares föräldraledighet. Tjänsten innefattar även klasslärarskap och mentorskap.
Du kommer att arbeta i ett väl fungerande, drivande och positivt arbetslag.
Som lärare arbetar du tillsammans med dina kollegor för att skapa förutsättningar för varje elevs kunskapsutveckling och för att nå läroplanens och kursplanernas mål. Arbetet innebär att du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet och arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö. Du har ett nära samarbete med övriga lärare, elevhälsan, föräldrar och övrig personal.
Som mentor för en grupp elever är du den enskilt viktigaste personen på skolan för dem - förmågan att kunna skapa och bygga relationer är av största vikt i detta arbete och att kunna inge eleven lust och mening i sin skolgång.
Din profil :
• Är legitimerad grundlärare 6-9 med ämnesbehörighet i svenska och hem-& konsumentkunskap
• Är tydlig i din ledarroll och anpassar undervisningen efter elevgruppens behov
• Har en positiv elevsyn och utgår från att elever kan och vill
• Har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
• Tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov
• Har god relationell förmåga för att kunna skapa trygga elevgrupper
• Du ser samarbete som en förutsättning för en god arbetsmiljö. Du ska kunna samarbeta med såväl kollegor, vårdnadshavare som skolledning.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
Utbildning i montessoripedagogiken eller erfarenhet av montessoripedagogiken är meriterande.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder ett förmånligt vikariat för vår lärare som ska gå på föräldraledighet under ett år, i en av stadens mest eftersökta friskolor. Genom hög personaltäthet bör du ha goda förutsättningar att möta alla dina elever, och du får förmånen att arbeta mot föräldrar som gjort ett aktivt skolval. För övrigt erbjuder vi goda möjligheter till fortbildning, generösa friskvårdsbidrag, påkostade trivselaktiviteter och konkurrensmässiga villkor i övrigt.
Tillträde senast 16/2-2026 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad 100%, Vikariat 1 år.
Rekrytering sker fortlöpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och andra externa aktörer i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: ansokan@montskol.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svensklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Montessoriskolan Centrum
Vasagatan 21 (visa karta
)
411 24 GÖTEBORG Arbetsplats
Vg Kontakt
Skolchef/Rektor
Sandra Fjordebeck rektor@montskol.se 031-7118041 Jobbnummer
9580097