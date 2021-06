Svensklärare - Internationella Engelska skolan i Sverige AB - Grundskolelärarjobb i Stockholm

Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskolelärarjobb / Stockholm2021-06-30Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 39 schools and around 28,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.More about the company and its schools can be found at www.engelska.se Internationella Engelska Skolan Enskede är en skola för årskurserna 4-9 med 900 elever och 70 medarbetare. Den är en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Alla lärare har den berikande erfarenheten av att vara en klassmentor. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva. IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning som lärare från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.Vi söker Dig som är legitimerad svensklärare eller får lärarexamen i juni 2021, som älskar att undervisa och som sätter eleven i centrum. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel och visar stort engagemang i ditt arbete. Internationell erfarenhet och goda kunskaper i det engelska språket är meriterande eftersom engelska är arbetsspråket på skolan. Din egen undervisning som lärare från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.Internationella Engelska Skolan Enskede söker en dynamisk och entusiastisk lärare i svenska på heltid med tillträde i augusti 2021 till juni 2022 (vikariat). Vi söker en behörig lärare i svenska för undervisning i åk 6-9. Mentorskap för elever ingår i tjänsten.Varaktighet, arbetstidFull time Temporary employment 6 months or longer2021-06-30Fixed salarySista dag att ansöka är 2021-07-30Internationella Engelska Skolan i Sverige AB5838983