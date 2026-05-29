Svenska som andraspråk till Brinellgymnasiet
2026-05-29
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
Har du behörighet att undervisa i Svenska som andra språk på gymnasienivå? Drivs du av att utmana till lärande och känner dig trygg i arbetet med ungdomar? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som lärare i svenska som andraspråk kommer du att undervisa både på vårt introduktionsprogram och på nationella program på gymnasiet. Du har en central roll i elevernas kunskapsutveckling och ansvarar för undervisning genom att planerar, genomför och utvärderar lektioner. Du ansvarar även för betygssättning. Du bedriver ditt arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument.
Som lärare hos oss blir du del av ett arbets- och ämneslag och arbetar tillsammans med dina kollegor för att hitta nya vägar och lösningar för att nå vårt gemensamma mål, att eleverna ska lyckas med sin skolgång.
Om dig
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasienivå. Om du har andra ämnen som du är behörig att undervisa i på gymnasienivå i är det meriterande likväl som utbildning inom specialpedagogik, NPF och andra funktionsvariationer. Goda kunskaper inom vanliga IT system är ett krav såväl som goda kunskaper inom läroplan och styrdokument inom gymnasieskolan. Tidigare erfarenhet av att undervisa på gymnasiet och/eller i grundskolans senare år är meriterande likväl som erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov.
Som person tar du ansvar och arbetar strukturerat för att driva ditt arbete framåt Du är lugn och stabil och klarar av att ställa om vid ändrade förutsättningar och ser förändringar som nya möjligheter. Du har god förståelse för elevers olika förutsättningar och anpassar din undervisning utifrån elevens behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet och motiverar eleverna till lärande. Du trivs att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor och har lätt för att samarbeta med andra.
Om vår skola
Brinellgymnasiet ligger i Nässjö och är en av fem skolor inom Höglandsgymnasiet. Tillsammans förbättrar vi kompetensen, höjer kvaliteten och ger gymnasieeleverna ännu bättre förutsättningar för att lyckas.
På Brinellgymnasiet är vi ca 200 medarbetare och ca. 1100 elever. Vi erbjuder 14 nationella program och har ett riksidrottsgymnasium inom bowling, nationella idrottsutbildningar inom bandy och basket samt lokala idrottsutbildningar inom basket, fotboll och ishockey.
Våra ledord är respekt, ansvar, kunskap och trivsel. Vi strävar efter struktur i undervisningen, att det ska råda arbetsro på lektioner och att våra elever ska känna sig trygga och trivas hos oss. Skolan har ett nyrenoverat modernt bibliotek som är en viktig del i den pedagogiska verksamheten.
Bra att veta
Tjänsten är på 100% med start till läsåret 2026/2027.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Personbevis beställs från skatteverket under mina sidor. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Anställning kan ske först efter att arbetstillståndet har kontrollerats, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rektor Liselotte Thure. Vill du kontakta facklig representant kontakar du Andreas Karlsson, Sveriges Lärare.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
