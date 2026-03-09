Svenska Bussglas AB söker glasmontör, tunga fordon

Svenska Bussglas AB / Glasgravörsjobb / Motala
2026-03-09


Visa alla glasgravörsjobb i Motala, Vadstena, Mjölby, Karlsborg, Linköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska Bussglas AB i Motala, Skövde, Örebro, Karlstad, Järfälla eller i hela Sverige

Nu är vi inne i en expansiv fas och behöver därför utöka vår personalstyrka. Vi söker efter en tekniskt kunnig, noggrann, flexibel och engagerad medarbetare som vill leverera högkvalitativa jobb hos oss på Svenska Bussglas i Motala.
Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats där utbildning/utveckling sker internt.
Som medarbetare på Bussglas får du installera och reparera glas på tungtrafik. Vi jobbar med bla bussar, lastbilar, husbilar, hjullastare och grävmaskiner. I tjänsten ingår både muntlig och skriftlig rapportering till kund och det är därför en förutsättning att behärska svenska i tal och skrift.
För att lyckas i din roll vill vi att du har:
B-körkort
Social kompetens
Ansvarskänsla och ordningssinne
Samarbetsförmåga
Förståelse för kvalitet
Det är meriterande om du har:
Teknisk/mekanisk bakgrund
Erfarenhet av montörsarbete
Erfarenhet av glas och film
God fysisk förmåga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: mattias.axelsson@svenskabussglas.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Bussglas AB (org.nr 556577-2232)
Blackekroken 1 (visa karta)
591 92  MOTALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Huvudkontor

Kontakt
Regionschef
Mattias Axelsson
mattias.axelsson@svenskabussglas.se
0735019230

Jobbnummer
9786387

Prenumerera på jobb från Svenska Bussglas AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenska Bussglas AB: