Svenska Balettskolan söker specialpedagog
2025-12-10
Nu söker vi en specialpedagog till Svenska Balettskolan.
Tjänsten är på 50%.
Svenska Balettskolan är en unik grundskola med ett regeringsuppdrag att bedriva förberedande dansarutbildning i årskurs 4-9. Utbildningen har riksintag och bedrivs av grundskoleförvaltningen. Skolan är en egen enhet med cirka 110 elever som kommer från hela Västra Götalandsregionen till oss varje dag för att läsa grundskolans ordinarie teoriämnen och träna dans på elitnivå. Svenska Balettskolan ligger vid Selma Lagerlöfs torg i Backa.Dina arbetsuppgifter
I din roll som specialpedagog möter du och arbetar med både elever och personal, bidrar med kartläggningar och utredningar och till detta sammanställer adekvat dokumentation. Du gör kartläggningar av elevers styrkor och behov och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Handledning av personal ser du som ett naturligt inslag i rollen. Tillsammans med rektor ansvarar du för att ta fram innehåll till, och ibland hålla i, personalens studiedagar. I din roll som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning, utvärdering och att utveckla våra rutiner och processer. Du arbetar systematiskt för förbättrad måluppfyllelse, samt har ett dokumentationsansvar där vi använder oss av systemen PMO och vklass. I din roll ingår även kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer.Kvalifikationer
För jobbet som specialpedagog ser vi att du har en specialpedagogexamen med grundskollärarutbildning, Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan arbeta självständigt och i team där du har en handledande roll gentemot pedagoger.
Du har erfarenhet att skapa goda relationer och bra på att kommunicera med vårdnadshavare. Du har förmåga att se elevernas olika behov och kan även sprida denna kunskap i arbetslaget. Du behöver ha mycket god samarbetsförmåga, vara flexibel och kommunikativ. Du är trygg i din roll och har en god förmåga att skapa relationer både med barn och vuxna.
Du är orädd och har förmåga att stå för dina genomtänkta uppfattningar gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser hinder, problem och utmaningar som ett naturligt inslag i vardagen som du löser enskilt eller tillsammans med oss andra. Du trivs att arbeta både självständigt och i team. Du har gedigna kunskaper och har lätt att omsätta dem i praktiken. Vi lägger stor vikt vid dina tidigare erfarenheter och personliga kompetenser.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/941". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Johan Holmberg johan.holmberg@grundskola.goteborg.se 031-3668614 Jobbnummer
9638149