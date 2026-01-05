Svensk- Och Dansktalande Inside Sales Till Dometic

Vill du vara hjärtat i flödet mellan kund, sälj och leverans? Som innesäljare på Dometic blir du den som får saker att hända med fokus på service, samarbete och resultat. Här får du arbeta i ett engagerat team där man stöttar varandra, skrattar mycket och tillsammans ser till att kunderna får en upplevelse utöver det vanliga.
Det här är rollen för dig som trivs i en kombination av struktur och tempo, som gillar att ha många kontaktytor och som får energi av att hitta lösningar och skapa nöjda kunder.
DIN VARDAGSom innesäljare hos Dometic är du en aktiv del av försäljningsorganisationen. Du samarbetar nära våra Key Account Managers och fältteam, och är ofta den som tar första kontakten med kunden. Du identifierar behov, föreslår lösningar och följer upp affärer hela vägen till leverans.
Du kommer bland annat att:

Proaktivt ta kontakt med både nya och befintliga kunder

Följa upp leads, kampanjer och affärsmöjligheter

Hantera och registrera inkommande ordrar och säkerställa leverans

Ta fram offerter och prisförslag

Ge snabb och professionell service, och samtidigt bidra till ökad försäljning

Här får du en fartfylld och varierad vardag där struktur möter kundkontakt, och där ditt driv gör skillnad, varje dag.
VEM ÄR DU?Du gillar att skapa resultat genom relationer och trivs när du får ta egna initiativ. Du är social, nyfiken och motiveras av att se effekten av ditt arbete i form av nöjda kunder och växande affärer.
Vi tror att du har:

Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet

Tidigare erfarenhet av innesälj, kundservice eller orderhantering

En proaktiv inställning och en vilja att bidra till försäljning

God administrativ förmåga och vana vid Office-paketet

Erfarenhet av affärssystem, gärna Microsoft Dynamics 365

God kommunikativ förmåga på svenska, engelska och danska

VILL DU VETA MER?I den här rekryteringen samarbetar Dometic med Nexer Recruit, får du tjänsten kommer du att anställas av Dometic. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Eksell via e-post: amanda.eksell@nexergroup.com. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2025-11-02.OM DOMETICDometic är en global marknadsledare inom branschen för mobilt boende. Miljontals människor världen över använder Dometics produkter i utomhusmiljöer, bostäder och professionella sammanhang. Dometic befinner sig på en spännande resa. Vi har satt upp en ambitiös vision och är på ett uppdrag att möjliggöra för fler människor att komma närmare naturen.
Just nu söker vi fler kollegor till vårt team inom innesälj. Vill du vara med och skapa framtidens kundupplevelse, bidra till ett starkt team och arbeta med produkter som gör skillnad för människor världen över? Då är det här din chans. Hos Dometic får du möjlighet att utvecklas, påverka och vara en del av något större.

