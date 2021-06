Svensk/tysk kundservicemedarbetare - Clevry Sweden AB - Receptionistjobb i Stockholm

Clevry Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-06-302021-06-30Vår kund Arctic är en registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionen. Arctic grundades år 1986 och har sedan dess varit ett familjeägt bolag. De vill med smarta och effektiva försäkringar skapa mervärde och trygghet. Nu letar vi efter deras nya kollega till kontoret i Segeltorp som ska kliva in i rollen som Svensk/tysk kundservicemedarbetare!I rollen som Svensk/tysk kundservicemedarbetare på Arctic kommer dina främsta arbetsuppgifter att vara att ta emot inkommande samtal, handläggning, registrering av försäkringar, hantering av e-post från den svenska och tyska mailinkorgen samt andra administrativa arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta tillsammans med ett härligt team på 10 personer som värderar gemenskap och som ser till att alla har en viktig del i det dagliga arbetet.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Kommunicera via telefon med kunder på svenska och tyskaHandlägga skadeärendenRegistrera försäkringarArkivera handlingarAnsvara för tyska mailkorgenStart: 2021-09-01Placering: SegeltorpOmfattning: Direktrekrytering till vår kund med inledande provanställningArbetstider: Kontorstider (Måndag- torsdag 08:00-17:00 och fredag 08:00-16:00)Vi ser att du har en gymnasial utbildning och gärna att du har arbetat med service sedan tidigare men det är inget krav. Som person ser vi att du lojal, strukturerad, kommunikativ och stresstålig. I denna roll behöver du vara bekväm med att prata inför andra såväl på svenska och tyska.I över 30 år har Clevry varit en game changer för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.RekryteringsprocessenVi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, via mail få en länk till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående.Håll utkik i din inbox! Där finner du länk till frågeformuläret.Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på telefonnummer +46 070 417 92 81. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden ( https://www.linkedin.com/company/clevry-se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Clevry Sweden AB5839724