Svensk storbank söker studerande Aata Analyst
2025-09-27
Detta är en unik möjlighet att bli en del av ett datadrivet team på en svensk storbank! Vi söker dig med rätt inställning, analytiska färdigheter samt med ett intresse för bank och försäkring. Du som söker är i slutet av dina studier och vill utveckla dina praktiska färdigheter inom dataanalys
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker på bankens förfrågan en student som vill arbeta med data och affärsanalyser. Detta team arbetar med viktig datahantering där du kommer få möjlighet att göra egna analyser och bidra tidigt i arbetet. En viktig del i din roll är att hantera komplex data och omvandla denna till värdefulla insikter som på både lång och kort sikt skapar affärsvärde för bankens kunder.
Du erbjuds
• Lära dig hur en av Sveriges största banker arbetar med datahantering och analyser
• Ett arbete som är anpassat för dig som studerar
• Unika utmaningar dagligen som kräver kreativt tänkande.
VI SÖKER DIG SOM
• För närvarande studerade inom relevant område, t.ex. datavetenskap eller statistik, och har minst 1,5år kvar av sina studier
• Grundläggande kunskaper i programmering
• Förmåga att lära sig nya verktyg och tekniker snabbt.
• God kommunikationsförmåga i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• God kunskap i Excel.
• Viss erfarenhet av SQL, Python eller R.
• Erfarenhet av visualiseringsverktyg som Tableau eller Power BI.
Vi söker dig som är öppen, härlig och nyfiken - någon som tar initiativ och har en stark vilja att utvecklas. Du är kommunikativ och trivs med att samarbeta, samtidigt som du gärna delar med dig av idéer och perspektiv.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
