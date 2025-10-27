Svensgårdsskolan söker Studie- och yrkesvägledare
Helsingborgs kommun / Yrkesvägledarjobb / Helsingborg Visa alla yrkesvägledarjobb i Helsingborg
2025-10-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Med glädje och gemenskap är Svensgårdsskolan i Helsingborg en skola med engagerad personal och nyfikna elever. Skolan har ungefär 400 elever från förskoleklass till årskurs 9 och ligger mitt i Ödåkra, strax norr om Helsingborg. Ödåkra är omgärdat av stora grönområden, ängsmark och skog vilket skapar goda förutsättningar för undervisning och rekreation.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida Svensgårdsskolan
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för att vägleda elever i deras studie- och yrkesval. Du ger individuella samtal, håller i gruppvägledning och samarbetar med skolpersonal, vårdnadshavare och externa aktörer. I ditt uppdrag ingår också att arbeta med skolans övergripande vägledningsstrategier och bidra till elevernas framtidskompetens. Du ingår i skolans elevhälsoteam och utifrån din kompetens kan det bli aktuellt att stödja arbetet med värdegrundsfrågor och relationsskapande aktiviteter med skolans elever. Det kan bli aktuellt att delar av ditt uppdrag även är kopplat till andra skolor i närheten, detta i så fall efter överenskommelse.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som heltidsanställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, arbetar självständigt och strukturerat samt har ett inkluderande förhållningssätt. Erfarenhet från liknande arbete och kännedom om skolans styrdokument är meriterande.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Anställningsform: Semestertjänst
Omfattning: Heltid alternativt deltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidaretjänst
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Per Olsson per.olsson@helsingborg.se Jobbnummer
9574624