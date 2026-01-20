Svensgårdsskolan söker lärare i förskoleklass
Helsingborgs kommun / Förskollärarjobb / Helsingborg Visa alla förskollärarjobb i Helsingborg
2026-01-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Med glädje och gemenskap är Svensgårdsskolan i Helsingborg en skola med engagerad personal och nyfikna elever. Skolan har ungefär 400 elever från förskoleklass till årskurs 9 och ligger mitt i Ödåkra, strax norr om Helsingborg. Ödåkra är omgärdat av stora grönområden, ängsmark och skog vilket skapar goda förutsättningar för undervisning och rekreation. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida SvensgårdsskolanPubliceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som lärare i förskoleklass stödjer du barnens utveckling och lärande som pågår under elevens hela skoldag. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar verksamheten med mål att driva skolans utveckling framåt och utifrån gällande styrdokument. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. I uppdraget ingår det att vara mentor för en elevgrupp i förskoleklass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i förskoleklass. Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Du är lösningsfokuserad och har god förmåga till samarbete. Viktigt är också att vara en god förebild samt vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas. Att vara trygg i lärarrollen och känna stolthet för sitt arbete är också viktiga egenskaper. Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 260201
Anställningsform: Visstidsanställning ferietjänst
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 2026-02-02 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: 2026-06-12
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Grundskola, 0704-33 61 40
Sveriges lärare Facklig organisation helsingborg@sverigeslarare.se Jobbnummer
9693267